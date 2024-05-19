Минобороны ФРГ запросило дополнительное финансирование для помощи Украине: главное за сутки

МОСКВА, 19 мая, ФедералПресс. Министерство обороны Германии запросило дополнительные 3,8 млрд евро на помощь Киеву, в России лесные пожары охватили уже 43,6 тысячи гектаров, а в Севастополе отразили ракетную атаку.
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