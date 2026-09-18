Робот Теледроид полетит на МКС, чтобы спасти космонавтов от риска!

Космос — это всегда приключение, полное адреналина и настоящего вызова. И вот российские инженеры готовят настоящее подспорье для наших космонавтов: уже осенью 2026 года на МКС отправится антропоморфный робот по имени Теледроид.
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