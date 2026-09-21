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Законопроект об упрощении порядка присвоения звания «Ветеран труда Ивановской области» для учителей направлен в Ивоблдуму

Законопроект об упрощении порядка присвоения звания «Ветеран труда Ивановской области» для учителей направлен в Ивоблдуму

Губернатор Станислав Воскресенский подписал и направил на рассмотрение в Ивановскую областную Думу законопроект об упрощении для учителей порядка получения звания «Ветеран труда Ивановской области».

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