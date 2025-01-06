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Турция нацелена устранить региональную угрозу у своих границ: позиция МИД

Турция нацелена устранить региональную угрозу у своих границ: позиция МИД

Глава МИД Турции заявил о готовности страны активно противодействовать угрозам у своих границ. Усилившаяся активность в Сирии требует немедленных действий для устранения угроз, исходящих от недружественных формирований, которые представляют "яд для региона".

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