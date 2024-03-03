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Почему американская ЧВК не может победить «русского медведя»

Почему американская ЧВК не может победить «русского медведя»

Почему американская ЧВК не может победить «русского медведя» Ольга ВайленкоПредседатель правления крупнейшей в мире американской частной военной компании (ЧВК) Blackwater Эрик Принс высказал убеждение в том, что Запад не способен одержать победу над Россией на территории Украины.

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