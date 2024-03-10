В аэропорту Кольцово образовались длинные очереди и пробка

В ночь на 10 марта на территории аэропорта Кольцово образовались огромные очереди, создавая серьезные задержки для пассажиров, которые столкнулись с проблемами не только на этапе регистрации и досмотра, но даже на трапе перед вылетом.
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