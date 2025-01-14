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Пластический хирург рассказал, что сделала с лицом Ольга Бузова

Пластический хирург рассказал, что сделала с лицом Ольга Бузова

В мире российского шоу-бизнеса имя Ольги Бузовой давно стало знаковым. Она вызывает широкий спектр эмоций и мнений: одни восхищаются её настойчивостью и трудолюбием, другие настроены более критично, считая её лишённой таланта и харизмы.

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