Пластический хирург рассказал, что сделала с лицом Ольга Бузова

В мире российского шоу-бизнеса имя Ольги Бузовой давно стало знаковым. Она вызывает широкий спектр эмоций и мнений: одни восхищаются её настойчивостью и трудолюбием, другие настроены более критично, считая её лишённой таланта и харизмы.