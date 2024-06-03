НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

EUROMORE

51 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Гарий Щерба
    НИЧЕГО , ЖДИТЕ СУКИ , вам ещё  ХУЖЕ БУДЕТ  чем нам после  ПРЕДАТЕЛЬСТВА и  РАЗВАЛА ВЕЛИКОЙ СТРАНЫ  , СССР и  ЛИХИХ 90...Американский поли...
  • Eduard
    Миграцию породили войны Запада.Разобьют страну,а потом думают:"Откуда столько мигрантов из Сирии например!"«Русская агрессия...
  • Eduard
    Суд в Америке фальшивый,как и сама страна фальшивая!Мальцберг: Решени...

Сийярто: Покушение на Фицо — результат кампании ненависти его оппонентов

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что покушение на премьера Словакии Роберта Фицо, выступавшего против поставок оружия в Киев, было результатом "кампании ненависти", организованной его политическими оппонентами.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх