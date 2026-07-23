Минобороны РФ отреагировало на назначение нового главкома ВСУ цитатой из советского фильма

Министерство обороны России прокомментировало назначение генерал-майора Михаила Драпатого новым главнокомандующим Вооружёнными силами Украины с помощью цитаты из культового советского фильма «Место встречи изменить нельзя».
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