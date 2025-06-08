Экс-руководитель команды: Перес достаточно хорош, чтобы вернуться

Getty Images / Red Bull Content PoolВокруг будущего Серхио Переса снова сгущаются слухи – после неудачного последнего сезона с Red Bull и расставания с командой, мексиканский гонщик может получить второй шанс в Формуле 1 с новым участником чемпионата – командой Cadillac, дебют которой намечен на 2026 год.