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Крымская газета

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Эстония возвращает дубляж, украинский «Макдоналдс» теряет меню, а бразильский футболист продвигает Толстого: информационный хит-парад

Эстония возвращает дубляж, украинский «Макдоналдс» теряет меню, а бразильский футболист продвигает Толстого: информационный хит-парад

Cлово РЕДАКТОРА На этой неделе в лидерах нашего еженедельного информационного хит-парада #всё_как_есть – языковые запреты и запреты на браки с детьми, экономия на меню, а также неожиданное литературное просвещение с футбольного поля.

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