Трамп: Зеленский хочет создавать проблемы для всего мира

Президент США Дональд Трамп заявил, что Владимир Зеленский хочет создавать проблемы для всего мира. «Он хочет создавать проблемы для мира», — сказал глава Белого дома.
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