Крутой подъем: чем встречает туристов Дагестан

В нынешнем сезоне Дагестан уверенно держится в числе лидеров по внутреннему туризму. Республика привлекает гостей природными красотами, многочисленными и порой весьма необычными памятниками истории и культуры, вкусной едой и национальным колоритом.
В нынешнем сезоне Дагестан уверенно держится в числе лидеров по внутреннему туризму. Республика привлекает гостей природными красотами, многочисленными и порой весьма необычными памятниками истории и культуры, вкусной едой и национальным колоритом.
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