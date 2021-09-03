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Крутой подъем: чем встречает туристов Дагестан

Крутой подъем: чем встречает туристов Дагестан

В нынешнем сезоне Дагестан уверенно держится в числе лидеров по внутреннему туризму. Республика привлекает гостей природными красотами, многочисленными и порой весьма необычными памятниками истории и культуры, вкусной едой и национальным колоритом.

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