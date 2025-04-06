Рынок Les Lalanne продолжает расширяться. В период с 2019 по 2024 год аукционные дома Sotheby’s и Christie’s продали более 700 произведений из частных коллекций Les Lalanne и их дочерей, Доротеи и Мари, на торгах в Париже и Нью-Йорке.
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