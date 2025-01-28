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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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У Ливо подозрение на сотрясение мозга после удара Марченко локтем в лицо. Форвард «Салавата» не сыграет с «Авангардом»

Об этом сообщает «Спорт-Экспресс». Нападающий «Салавата Юлаева» получил удар локтем в лицо со стороны защитника «Ак Барса» Алексея Марченко в матче Фонбет чемпионата КХЛ.

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