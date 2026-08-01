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Вести Севастополь

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В Судакском районе спасли двух заблудившихся туристок

Туристы сбились с маршрута и оказались на сыпучем склоне горы Папая-Кая. Сегодня, 1 августа, в 10:40 в экстренные службы поступил сигнал о том, что группа из трёх человек потеряла ориентиры на склоне горы Папая-Кая в районе села Морское.

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