В Судакском районе спасли двух заблудившихся туристок

Туристы сбились с маршрута и оказались на сыпучем склоне горы Папая-Кая. Сегодня, 1 августа, в 10:40 в экстренные службы поступил сигнал о том, что группа из трёх человек потеряла ориентиры на склоне горы Папая-Кая в районе села Морское.