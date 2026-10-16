В Эдмонтоне завершилось официальное взвешивание перед турниром UFC Fight Night 291. Результаты: Хоакин Бакли (77,34 кг) – Майк Мэлотт (77,34 кг); Эрин Бланчфилд (56,7 кг) – Жасмин Ясудавичус (56,47 кг); Кайл Нельсон (70,53 кг) – Кристиан Перес (70,08 кг); Марк-Андре Баррио (83,91 кг) – Кайл Докос (84,36 кг); Луи Журден (61,46 кг) – Тимоти Куамба (61,68 кг).
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