Еще один район Омской области готов начать отопительный сезон. С 19 сентября планируют пустить тепло в дома и соцобъекты Любинского района.
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Еще один район Омской области готов начать отопительный сезон. С 19 сентября планируют пустить тепло в дома и соцобъекты Любинского района.