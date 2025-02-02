Захарова предложила реорганизовать Агентство по международному развитию США

REUTERS/Annabelle Gordon Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рекомендовала реформировать Агентство по международному развитию США (USAID) в "Агентство помощи самим себе", если оно возобновит свою деятельность.
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