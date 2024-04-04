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Аргументы и Факты

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Rzeczpospolita: главе канцелярии Дуды предоставили круглосуточную охрану

Rzeczpospolita: главе канцелярии Дуды предоставили круглосуточную охрану

Министр внутренних дел Польши Марчин Кервиньский принял решение о предоставлении круглосуточной охраны главе канцелярии президента страны Анджея Дуды Марчину Масталереку в связи рисками из-за его критических высказываний в отношении оппозиции, пишет газета Rzeczpospolita.

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