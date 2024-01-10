Спасатели Ленобласти совершили 180 выездов на пожары с начала года

Всего за две недели были спасены 34 человека. Спасатели подразделения Леноблпожспас и Аварийно-спасательной службы Ленинградской области совершили 250 выездов на пожары с 25 декабря по 7 января, 180 из них — в новогодние праздники.
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