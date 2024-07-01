"Сбермаркет" сменил название: что нового появится в "Купере"

С 1 июля 2024 года "Сбермаркет" проводит ребрендинг и теперь будет называться просто – "Купер".Уже ставший известным онлайн сервис доставки еды "Сбермаркет" меняет свое название, сообщают СМИ в понедельник, 1 июля.