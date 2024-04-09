Автомобильную дорогу между 16 и 19 микрорайонами в Актау временно закрыли

Об этом сообщили в пресс-службе акимата города Актау. «В Актау в связи с аварийными ремонтными работами на тепловых сетях временно закроют одну полосу круговой дороги между 16 микрорайоном и 19 микрорайоном в сторону 27 микрорайона»,- сообщили в пресс-службе акимата города Актау.
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