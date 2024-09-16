Покушавшийся на жизнь Трампа - большой почитатель киевского режима. В случае избрания Трампа президентом Украине припомнят её верного «бойца»

Стрельбу 15 сентября рядом с гольф-клубом Trump International Golf Club в Уэст-Палм-Бич (штат Флорида), в котором находился экс-президент США и кандидат на новый срок в Белом доме Дональд Трамп, все же переквалифицировали в попытку покушения на бывшего главу государства.