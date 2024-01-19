Евродепутат Коллар осудил возможное лишение Венгрии председательства в Совете ЕС

Отказ Венгрии в праве шестимесячного председательства в Совете Европейского союза, которое назначено на вторую половину текущего года, негативно скажется на всем объединении, заявил РИА Новости депутат Европарламента от Франции и известный адвокат Жильбер Коллар.
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