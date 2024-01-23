Эксперты назвали 10 сфер жизни, которые искусственный интеллект изменит ближайшие 5 лет

За последний год искусственный интеллект оказал значительное влияние на мир. Хотя большинство из нас заметили достижения в инструментах для работы с текстом и изображениями, таких как ChatGPT и Midjourney, под поверхностью происходит более глубокая революция.
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