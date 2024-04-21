Астраханский дом-интернат для престарелых и инвалидов расширяется

Об этом в своем Телеграм-канале рассказал вице-губернатор области Денис Афанасьев. Председатель астраханского правительства принял участие в совещании под председательством зампреда федерального кабинета министров Татьяны Голиковой.
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