ВС РФ нанесли комбинированный удар: Карта боевых действий на Украине сегодня, к утру 27 мая 2023 — новости фронта Донбасса, обзор событий, Карта СВО, день 458-й

Карта боевых действий на Украине сегодня, к утру 27 мая 2023 г.: СВО сегодня, день 458-й. Обзор событий: Армия РФ наступает по нескольким участкам фронта.
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