Малкин остался без очков в 6-м матче подряд. У него 8 бросков и 3 перехвата в матче с «Сент-Луисом»

Евгений Малкин остался без очков в 6-м матче подряд. Форвард «Питтсбурга» не отметился результативными действиями в матче с «Сент-Луисом» (3:2 Б).

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