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Азаров заявил о решающей роли США в вопросе отставки главкома ВСУ Залужного

Азаров заявил о решающей роли США в вопросе отставки главкома ВСУ Залужного

Увольнение главнокомандующего украинскими войсками Валерия Залужного с этого поста зависит не от президента Украины Владимира Зеленского, а от США, заявил 1 февраля бывший украинский премьер-министр Николай Азаров.

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