Азаров заявил о решающей роли США в вопросе отставки главкома ВСУ Залужного

Увольнение главнокомандующего украинскими войсками Валерия Залужного с этого поста зависит не от президента Украины Владимира Зеленского, а от США, заявил 1 февраля бывший украинский премьер-министр Николай Азаров.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии