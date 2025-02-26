Аналитик Орсини: Россия нанесла политическое поражение Евросоюзу

Россия нанесла сокрушительное политическое поражение Европе. Об этом в статье для издания IL Fatto Quotidiano пишет социолог, руководитель исследовательского центра международной безопасности при римском университете Luiss Алессандро Орсини.
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