Покушение на Трампа: подробности расследования ФБР

По словам директора ФБР Кристофера Рэя, Томас Крукс, совершивший попытку покушения на бывшего президента США Дональда Трампа, интересовался общественными деятелями в более широком смысле, но примерно с 6 июля его внимание сосредоточилось на Трампе и митинге в Батлере, где 13 июля было совершено покушение.
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