Дочь Хайди Клум опубликовала снимки без макияжа

19-летняя дочь Хайди Клум откровенно показала поклонникам все несовершенства кожи на фото без мейка Дочь супермодели Хайди Клум, 19-летняя Лени, активно ведет социальные сети и бывает довольно откровенна с подписчиками.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии