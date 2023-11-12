Елена Батурина: к проекту «Я — россиянин» присоединились десятки регионов и тысячи школ Мила ЯкобссонВ ноябре в российских школах проходит единая детская культурно-просветительская акция «Я – россиянин» для учеников 4-х и 5-х классов, реализуемая в формате самоуправляемого интерактивного урока.