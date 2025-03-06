СМИ сообщили о двух новых эпизодах получения взяток в деле Копайгородских

В деле бывшего мэра Сочи Алексея Копайгородского и его супруги, обвиняемых в вымогательстве взятки и особо крупной растрате, появилось еще два эпизода получения особо крупных взяток от двух застройщиков в Сочи.
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