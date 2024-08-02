Макгрегор: Путин предупредил США об ответе на их действия у границ России

Экс-советник Пентагона счёл, что полёты русских и китайских самолётов у Аляски являются предупреждением ПутинаНекоторое время назад Североамериканское командование ПВО (NORAD) заявило, что рядом с Аляской были замечены 2 русских и 2 китайских бомбардировщика.
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