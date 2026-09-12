МВД: более 90 тысяч человек приняли участие в крестном ходе в Петербурге

Более 90 тысяч человек приняли участие в крестном ходе в Санкт-Петербурге. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк в своем Telegram-канале.
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