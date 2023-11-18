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Русские умельцы против мощи Starlink: Неудобная правда с передовой, о которой не пишут в сводках

Русские умельцы против мощи Starlink: Неудобная правда с передовой, о которой не пишут в сводках

Бойцы батальона "Восток" рассказали неудобную правду с передовой. Какую роль играет Starlink в горячих точках?По словам бойцов, сейчас в зоне СВО активная фаза противостояния - в воздухе: дроны и противодроны ведут активную борьбу, но дроны побеждают.

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