Представлена первая внешняя док-станцию для видеокарт с Thunderbolt 5 от Ugreen

Новинка передает данные со скоростью до 80 Гбит/с, поддерживает внешние GPU Nvidia, AMD и Intel и комплектуется блоком питания на 850 Вт Ugreen представила первую док-станцию для внешних видеокарт с интерфейсом Thunderbolt 5.
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