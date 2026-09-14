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Представлена первая внешняя док-станцию для видеокарт с Thunderbolt 5 от Ugreen

Представлена первая внешняя док-станцию для видеокарт с Thunderbolt 5 от Ugreen

Новинка передает данные со скоростью до 80 Гбит/с, поддерживает внешние GPU Nvidia, AMD и Intel и комплектуется блоком питания на 850 Вт Ugreen представила первую док-станцию для внешних видеокарт с интерфейсом Thunderbolt 5.

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