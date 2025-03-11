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Царьград

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Семеро осуждены за фиктивные браки для получения гражданства РФ в Калужской области

Семеро осуждены за фиктивные браки для получения гражданства РФ в Калужской области

В Калужской области осудили семерых человек за организацию фиктивных браков, чтобы мигранты могли получить гражданство Российской Федерации.

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