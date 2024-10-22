Харрис заявила, что при победе Трампа Путин «будет восседать в Киеве»

Вице-президент США и кандидат в американские лидеры от Демократической партии Камала Харрис заявила, что, если ее оппонент от республиканской партии Дональд Трамп станет президентом, "Владимир Путин будет восседать в Киеве".
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