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ТАСС

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Группировка "Запад" за сутки сбила 117 тяжелых боевых коптеров ВСУ

Группировка "Запад" за сутки сбила 117 тяжелых боевых коптеров ВСУ

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Подразделения группировки войск "Запад" за сутки сбили в воздухе реактивный снаряд РСЗО HIMARS и 117 тяжелых боевых мультикоптеров типа R-18.

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