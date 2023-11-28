Пять человек пострадали в ДТП на трассе Рязань-Лакаш

27 ноября, примерно в 08:30, в Спасском районе, на 91 километре автомобильной дороги Рязань-Лакаш, по предварительной информации, 20-летний житель города Рязани, управляя автомобилем «Фольксваген Поло», совершил столкновение с автомобилем «Фольксваген Пассат», находящимся под управлением 59-летнего рязанца.