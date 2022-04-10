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Почеттино о Месси, Мбаппе и Неймаре: «Я с самого начала сезона говорил, что нужно время. Не оправдываюсь, но обстоятельства были тяжелыми»

Маурисио Почеттино высказался об игре Лео Месси, Килиана Мбаппе и Неймара. Вчера француз и бразилец оформили по хет-трику, а аргентинец отдал три голевые передачи.

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