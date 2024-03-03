Отрывок из новой статьи Р. Ищенко, в коей он рассуждает о том, может ли Украина напасть на Приднестровье, рассказывает о том, что рубеж СВО уже виден и заражает всех и вся своим оптимизмом.
Рубеж окончания СВО
Комментарии
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Valentina Garmuviene
Когда закончатся все нацики-бандеровцы ,тогда и будет конец СВО! Что тут ещё гадать-угадывать !?
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12 час.
александр капитонов
без вариантов.просто конец нацистам. гоу ту Аргентина.
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10 час.
С2
С 21
И ни слова об Одессе и Николаеве... Это ужасно.
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9 час.
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