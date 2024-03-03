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Рубеж окончания СВО

Отрывок   из  новой  статьи Р.  Ищенко,  в коей  он  рассуждает  о том,  может   ли   Украина  напасть  на  Приднестровье,  рассказывает  о том,  что    рубеж  СВО  уже  виден  и  заражает  всех   и  вся  своим  оптимизмом.

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Комментарии
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Valentina Garmuviene
Когда закончатся все нацики-бандеровцы ,тогда и будет конец СВО! Что тут ещё гадать-угадывать !?
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12 час.
александр капитонов
без вариантов.просто конец нацистам. гоу ту Аргентина.
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10 час.
С2
С 21
И ни слова об Одессе и Николаеве... Это ужасно.
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9 час.

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