Сергей Михеев: Россия в 2025 году должна оторвать Украине башку, а не умереть стоя в битве с США

Татьяна Хуторская

"Пока западу выгоден именно такой формат СВО, когда он чувствует себя в безопасности. И нам надо вывести Запад из состояния комфорта" - главные и ключевые слова. Так же как мы пересмотрели ядерную доктрину и заявили об этом миру нужно заявить миру, что у нас есть данные где на территории, например Польши, находятся склады с оружием, транспортные узлы, обучающие солдат У. полигоны - все они законные цели России. И мы их будем уничтожать неядерным (пока) оружием. Как это делает, например, Израиль с соседними странами, которых считает своей угрозой. Мы вцепились в ядерное оружие и думаем, что оно нас защищает. Америкосы нашу нерешительность и ответственность за применения ядерного оружия понимают. Они только заявляют о якобы страхе развязать ядерную войну. Они точно понимают, что мы ядерное оружие не применим. И их эта ситуация (на наше истощение) устраивает. Ядерное оружие - это последняя черта. Пока не используется неядерное оружие по полной возможности. Явно видно, что страны, помогающие У., поняли, что мы их не наказываем за помощь и действуют нагло, живут комфортно. Если бы мы уничтожили в странах Восточной Европы несколько таких объектов, то мяч бы был на их стороне. И тогда они бы были в затруднении и думали бы как им быть, а не мы. Можно было бы даже предупредить заранее, например, что по нашим спутниковым данным такой - то аэродром используется для помощи У. и мы его будем бомбить. Пусть выводят людей. Всё! Другого выхода нет. Пусть они живут в стрессе. Их надо лишить состояния покоя. Пусть они бегают и кричат, что у них есть ядерные оружие. От разговора толка нет, от действий толк будет. В противном случае эта война будет продолжаться десятилетия, на наше демографическое истощение. Сейчас время работает на них. Им не выгодно заканчивать войну. Это совершенно очевидно. Не надо питать напрасных надежд! Никакой Трамп нас не спасëт! Мы сами должны быть решительнее. Не для того они накачивали весь мир русофобией, не для того делали из У. антироссию, чтобы взять и закончить войну! Посмотрите, такого накала русофобии не было никогда в мире! У англосаксов на это работает целая система, масса людей и разных организаций. И они ещё не достигли своей цели. Что там они говорили, что нас много и нашу численность надо уменьшить до 15 млн.? Они этого и добиваются. Им выгодна затяжная война. При этом они будут бегать и кричать показушно про страх ядерной войны. Сейчас в мире не работают старые законы ООН, устанавливается новый миропорядок. Так давайте будем в его авангарде! Пока мы действуем по их сценарию, а сейчас мы так и делаем, ситуация не изменится. Это совершенно очевидно!