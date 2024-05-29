Секс с пожилым мужчиной: секреты и советы

К чему готовиться Знакомства, романтика и секс — не только для молодых людей, но как быть с интимом и зрелыми мужчинами? Может ли партнер в определенном возрасте все еще радовать женщину? Есть ли у пожилых мужчин те же интересы и желания, что и в молодости? Культурные аспекты секса и старения Молодых людей это может удивить, но пожилые люди по-прежнему могут наслаждаться полноценной и захватывающей сексуальной жизнью.