Сильнейшие взрывы в Киеве: Какие секреты скрывает черный дым, накрывший бандеровскую столицу

Минобороны России утром 16 июля сообщило о нанесении по тылам врага очередного удара возмездия. Особо отмечается, что нанесены удары высокоточным оружием большой дальности наземного базирования по предприятиям украинского ВПК в Киеве, задействованным в производстве и хранении беспилотных летательных аппаратов большой и средней дальности, а также поражена инфраструктуры портов “Одесса” и “Южный”.
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