Глава СКР потребовал прекратить волокиту в расследовании уголовного дела о нарушении прав жителей дома с пожарным депо в Каслях

Следственное управление СКР по Челябинской области ждет служебная проверка. Как сообщили РИА «Новый День» в Информационном центре Следственного комитета России, председатель силового ведомства дал ряд поручений по уголовному делу о нарушении прав каслинцев, проживающих в нежилом здании, после обращения к нему в социальных сетях.