Лечебная...

Бывает, жахнешь ночной бутер — и бессоница отступает. Или вот утренний бутер вточишь — и сразу сосредоточенная, внимательная, креативная! Или дневной бутер хлопнешь — и вроде как пошла из депрессии в ремиссию.
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